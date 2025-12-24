Словенский футболист отметил, что в 2024 году действительно рассматривал возможность переезда в Испанию, однако в итоге предпочел вариант с петербургским клубом.
По словам ирока, он осознает, что путь в английский гранд из чемпионата России выглядит более сложным, но не считает это непреодолимым препятствием.
- В данный момент на 100% было бы проще перейти в "Ливерпуль" из "Севильи", чем из "Зенита". Но, если честно, я считаю, что "Зенит" входит в топ-20 клубов мира. Так что почему бы не осуществить эту мечту здесь? - передаёт слова игрока "Советский спорт".
Ваня Дркушич стал игроком "Зенита" в августе 2024 года, перейдя из "Сочи". Контракт словенского защитника с петербургским клубом рассчитан на пять лет.
Игрок "Зенита" сравнил шансы уехать в "Ливерпуль"
Игрок "Зенита" Ваня Дркушич высказался о своем карьерном выборе и признался, что переход в "Ливерпуль" был бы более простым вариантом, если бы он оказался в "Севилье".
Фото: ФК "Зенит"