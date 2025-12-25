"Дайте Романову доработать". Канчельскис - о возможном назначении Карседо в "Спартак"

"Не знаю, чем руководству "Спартака" не нравятся российские специалисты. Если назначат Карседо, это будет странное решение. Дайте Романову доработать до конца сезона. Надо или давать до конца работать, или сразу убирать. Вроде с Романовым нормально играли. "Спартак" чемпионство, что ли, выиграет, если назначат нового тренера? Нет, конечно", - цитирует Канчельскиса Metaratings.
В ноябре московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета прошлого года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста.
Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые намерены назначить Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. Испанский специалист ранее был помощником Унаи Эмери в европейских клубах и московском "Спартаке". На данный момент он является главным тренером кипрского "Пафоса", а ранее работал в испанских командах.
