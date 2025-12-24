Матчи Скрыть

"Зенит" запросил у "Крузейро" 40 млн евро за Жерсона - источник

"Зенит" запросил у бразильского "Крузейро" 40 миллионов евро за трансфер Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"
Сам Жерсон заинтересован в возвращении в Бразилию. "Крузейро" готов предложить примерно 20 миллионов евро за футболиста.

Полузащитник выступает в составе "Зенита" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб он провел 15 матчей и забил 2 гола. Соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

Источник: Globo

