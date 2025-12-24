"Медведи и водка": Дркушич - о стереотипах перед переездом в Россию

По словам словенского футболиста, представления о стране, сформированные под влиянием кино, оказались далеки от реальности.
Дркушич отметил, что до перехода в "Сочи" в 2022 году у него, как и у многих европейцев, было немало шаблонных представлений о России, однако личный опыт полностью их разрушил.
- Мы в Европе часто смотрим американские фильмы, где русских показывают через глупые клише: мафия, убийцы, злодеи. Плюс постоянные шутки про водку и медведей на улицах. Но любой, кто приедет сюда, увидит совершенно другую картину - здесь дружелюбно, красиво и очень модно, - передаёт слова защитника "Советский спорт".
Напомним, словенский защитник выступал за "Сочи" с 2022 года, а летом 2024-го перешел в "Зенит", где продолжил карьеру в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"