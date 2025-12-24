"Детали будущей сделки согласованы, в том числе согласована и сумма, которую доплатит "Зенит". Сейчас переход зависит от окончательного решения ЦСКА, который продолжает параллельную работу по другим кандидатурам. Но с большой долей вероятности обмен футболистами случится", - передает слова своего источника "Чемпионат".
Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с начала июля 2019 года. В текущем сезоне за "армейцев" Дивеев провел 19 матчей и забил 3 гола. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Лусиано Гонду перешел в "Зенит" в конце августа 2024 года. В текущем сезоне на его счету 22 матча, 2 гола и 2 результативные передачи. Соглашение с аргентинским футболистом рассчитано до конца июня 2028 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.
ЦСКА и "Зенит" согласовали обмен Дивеева на Гонду - источник
Фото: ФК "Зенит"