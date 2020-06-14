- Я помню, как Олег Романцев звонил президенту клуба, который где-то отдыхал. Сказал, что хочет подписать контракт. А когда было сказано, что я эстонец, то прозвучал ответ "забудь". Эстонцы же не играют в футбол. Но через пару дней контракт всё же был заключён, - цитирует Кинка Err.ee со ссылкой на Eesti Paevaleht.
34-летний Тармо Кинк играл в составе "Спартака" с 2003 по 2005. Он стал обладателем Кубка России и серебряным призёром Чемпионата страны. В Премьер-лиге он провел всего 2 матча. Больше всего встреч Кинк провел за дублирующий состав - 45 матчей, 20 голов.
Также в послужном списке эстонца фигурируют такие команды, как украинские "Карпаты", британский "Мидлсбро" и итальянский "Варезе". За свою карьеру Кинк поиграл за 14 клубов. В "Левадию", в которой он играет сейчас, форвард приходил 3 раза.
Экс-игрок "Спартака" рассказал, как Червиченко не хотел брать его в клуб из-за национальности
Нападающий "Левадии" Тармо Кинк, выступавший за "Спартак", рассказал, что его переход в московскую команду почти сорвался из-за экс-президента красно-белых Андрея Червиченко.
Фото: fclevadia.ee
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!