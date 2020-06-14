Об этом сообщает сайт клуба. Станислав Крицюк останется в распоряжении "быков" до окончания текущего сезона – контракт с ним пролонгирован до 31 июля 2020 года.
Контракт Маркуса Берга продлен на год. Срок его действия теперь истекает 30 июня 2021 года.
Следующий матч "Краснодар" проведет дома с "Динамо" 21 июня.
"Краснодар" продлил контракты с Бергом и Крицюком
Вратарь Станислав Крицюк и нападающий Маркус Берг продлили свои соглашения с "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"
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