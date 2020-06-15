Об этом сообщает Sky Sport.
По информации источника, финал Лиги чемпионов пройдёт в Санкт-Петербурге в 2022 году, поскольку решающий матч турнира 2019/2020 в Стамбуле не состоится.
Ранее сообщалось, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов будет доигран в Лиссабоне в формате "Финала восьми".
Таким образом финал 2021 года будет отдан Стамбулу.
Санкт-Петербург не примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Решающий матч главного клубного турнира пройдёт в России на год позже.
Фото: sportengineering
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