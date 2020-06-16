Ранее сообщалось, что лондонский "Тоттенхэм" не оставляет попыток приобрести форварда.
- Президент "Зенита" Медведев уже сказал, что Дзюба не продаётся. "Зенит" сейчас стартует в Лиге чемпионов, ну как могут продать одного из лучших игроков? "Тоттенхэм", конечно, может хотеть чего угодно, но сути это не изменит. Думаю, что "Зенит" откажет, - цитирует Радимова legalbet.
Артем Дзюба рассказывал, что в зимнее трансферное окно ему звонили из окружения главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью по вопросу перехода в команду. 30-летний форвард посовещался с Алексеем Миллером и отказался от идеи трансфера.
Отметим, что о продлении соглашения нападающего и "Зенита" до сих пор не объявлено.
В нынешнем сезоне на счету Артёма Дзюбы 15 голов и 12 результативных передач в 28-ми матчах за "Зенит" во всех турнирах.
"Думаю, что "Зенит" откажет". Радимов - о продаже Дзюбы в "Тоттенхэм"
Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выразил отношение к потенциальному уходу из петербургского клуба нападающего Артема Дзюбы.
Фото: инстаграм Дзюбы
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