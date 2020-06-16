Как сообщает Sport24 со ссылкой на представителей суда, заседание пройдет 6 июля в 10:00.
Напомним, в октябре 2018 года нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы. Потом с октября 2018-го по сентябрь 2019-го они находились в СИЗО, а затем в исправительной колонии. В сентябре прошлого года футболисты вышли по УДО.
Суд перенес заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву на 6 июля
Мосгорсуд перенес заседание суда о рассмотрении апелляционных жалоб на приговор из-за невозможности присутствия на сегодняшнем заседании футболистов.
Фото: РИА Новости
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