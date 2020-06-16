Суд перенес заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву на 6 июля

Мосгорсуд перенес заседание суда о рассмотрении апелляционных жалоб на приговор из-за невозможности присутствия на сегодняшнем заседании футболистов.

Фото: РИА Новости