33-летний футболист выступал за волгоградцев с января 2020 года. За это время он принял участие в двух матчах.
"Мы благодарим Виталия за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!" — говорится на сайте "Ротора".
Минувший сезон в ФНЛ был завершён досрочно. "Ротор" на момент остановки занимал первое место. В итоге именно волгоградцы получили путёвку в РПЛ.
Денисов выступал за "Локомотив", "Днепр" и "Крылья Советов". Кроме того, в составе сборной Узбекистана он провёл 72 матча и забил 1 мяч.
"Ротор" объявил об уходе Виталия Денисова
Пресс-служба "Ротора" сообщила, что клуб покинул защитник Виталий Денисов.
Фото - Sportbox
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