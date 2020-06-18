- Можно ли гарантировать, что соблюдая все меры предосторожности, ты не заразишься? Никто не может это гарантировать, даже при соблюдении самых строгих мер безопасности. В стране заразился премьер-министр, глава пресс-службы Президента страны, владелец "Спартака" заразился. Они же не специально это сделали, они соблюдали все меры предосторожности. Наш футболист, который заразился первым, сделал это не специально и мог заразиться где угодно, даже сидя на базе.
Байрамян был первым заразившимся? Да. Причем в субботу был сделан тест - результат отрицательный. В воскресенье вечером у него поднялась температура. Сделали в понедельник тест, он оказался положительным. Хорена изолировали, сделали тесты всей команде, затем еще один тест - и уже получили результаты. Что "Ростов" сделал не так, я до сих пор не понимаю - мы следовали всем пунктам регламента. Добавлю и по поводу переноса: есть случаи в Европе: на Украине, в Италии, в Германии - им всем перенесли игры. Мы решили играть во время пандемии, о рисках все и всегда знали, - цитирует Карпина РБ-Спорт.
Карпин подтвердил, что Байрамян - первый, кто заразился коронавирусом в "Ростове"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил, что первым заразившимся в клубе был полузащитник Хорен Байрамян.
Фото: РИА Новости
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