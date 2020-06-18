Карпин подтвердил, что Байрамян - первый, кто заразился коронавирусом в "Ростове"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил, что первым заразившимся в клубе был полузащитник Хорен Байрамян.

Фото: РИА Новости