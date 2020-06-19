Ростовчане отправляются в Сочи молодёжным составом. У шестерых игроков основного состава обнаружили коронавирус, команду отправили на карантин.
"У ростовских мальчишек сегодня нет ни единого шанса, ни одного. Даже если б тренировались и готовились, не было бы. Подавляющему большинству не доведётся в будущем играть за свой клуб. Может быть, и до премьер-лиги не дорастёт ни один.
Держитесь, казачки. Мужиками станете. Лети, жёлтый воин!" - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Матч "Сочи" - "Ростов" состоится сегодня. Начало - в 20:00 мск.
Уткин: у ростовских мальчишек нет ни единого шанса
Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на ситуацию с проведением матча 23-го тура "Сочи" - "Ростов".
Фото: Рейтинг Букмекеров
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