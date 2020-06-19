Орлов выразил сомнения в том, что "Ростов" соблюдал режим самоизоляции. Ранее стало известно, что сразу шесть игроков основной команды "Ростова" заразились коронавирусом.
Теперь дончанам предстоит играть молодёжным составом. "Ростов" просил перенести матч, но "Сочи" отказался.
"Я, правда, не могу понять, почему сегодня молчит "Ростов"? Вчера они упрекали "Сочи". Мол, пусть это будет на их совести. А почему не на вашей совести, если именно в "Ростове" такое произошло? Повторяю, "Ростов", получается, нарушил условия. Клубу надо было оберегать своих футболистов, контролировать" — цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Орлов: не могу понять, почему молчит "Ростов"? Они нарушили условия
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации, которая сложилась перед матчем 23-го тура РПЛ "Сочи" - "Ростов".
Фото: ТАСС
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