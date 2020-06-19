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Малафеев сделал прогноз на матчи после рестарта РПЛ

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от рестарта РПЛ.
Чемпионат России возобновится уже сегодня, 19 июня.

Малафеев дал прогноз на матч "Зенита" с ЦСКА. Также бывший голкипер поделился мнением о резонансной истории проведения матча "Сочи" - "Ростов".

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?После трехмесячного ожидания сегодня наконец-то состоится рестарт РПЛ.? ? Осталось всего 8 туров, но, как показал уже стартовавший чемпионат Германии, нас могут ждать сюрпризы. Делюсь прогнозами на предстоящие матчи. ? ?Как обстоят дела у лидеров турнирной таблицы и будут ли изменения ? У «Зенита» преимущество в 9 очков, возможно, оно сократиться, но питерцы сохранят чемпионство. В арсенале сине-бело-голубых отличная статистика, стабильный состав без травмированных, длинная скамейка игроков и негативный опыт, когда зенитовцы оступались и теряли очки. Думаю, команда не допустит ошибок и достойно удержит первую позицию. ? Конечно, у клуба сложный календарь: игры и с тремя прямыми конкурентами, и с аутсайдерами. Первые бьются за верхние позиции, вторые — за место в РПЛ. При любом раскладе соперники будут играть в полную силу, и зенитовцам придется попотеть. ? Интересно, как пройдет выездной матч с «ЦСКА». Напомню, что питерцы не выигрывали в гостях у москвичей с 2014 года. Разрыв в 14 очков позволяет «Зениту» играть лишь в обороне, но позиция лидера заставит атаковать, «ЦСКА» отдаст инициативу и сыграет на контратаках. Даже при такой стратегии голов будет немного — максимум забьют 2 мяча, возможно, будет ничья. ? Тяжело придется «Краснодару». В чемпионской гонке команда отстала из-за травм, но, как ни парадоксально, пандемия пошла футболистам на пользу, и теперь вся боевая обойма в строю. Думаю, «Быки» покажут хороший футбол и, как сказал их тренер Мурад Мусаев, будут биться за самые высокие места. Если такой дух сохранится на протяжении чемпионата, клуб займет второе место. ? Несмотря на хороший старт «ЦСКА» сейчас не в лучшей форме. Из-за операции не выйдет на поле Ильзат Ахметов, травму получил Алан Дзагоев. Ключевые футболисты остались, но три месяца без командных тренировок тоже не пройдут даром. ? P.S Обязательно дочитайте мнение в карусели и расскажите, как вы относитесь к сложившейся ситуации вокруг матча «Ростов»-«Сочи»? Ждать ли нам еще сюрпризов до конца РПЛ? Согласны с моими прогнозами? Жду ваших мнений в комментариях. ? #Малафеев #РПЛ #Футбол

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Теги: Малафеев
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