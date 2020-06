Малафеев сделал прогноз на матчи после рестарта РПЛ

View this post on Instagram

?После трехмесячного ожидания сегодня наконец-то состоится рестарт РПЛ.? ? Осталось всего 8 туров, но, как показал уже стартовавший чемпионат Германии, нас могут ждать сюрпризы. Делюсь прогнозами на предстоящие матчи. ? ?Как обстоят дела у лидеров турнирной таблицы и будут ли изменения ? У «Зенита» преимущество в 9 очков, возможно, оно сократиться, но питерцы сохранят чемпионство. В арсенале сине-бело-голубых отличная статистика, стабильный состав без травмированных, длинная скамейка игроков и негативный опыт, когда зенитовцы оступались и теряли очки. Думаю, команда не допустит ошибок и достойно удержит первую позицию. ? Конечно, у клуба сложный календарь: игры и с тремя прямыми конкурентами, и с аутсайдерами. Первые бьются за верхние позиции, вторые — за место в РПЛ. При любом раскладе соперники будут играть в полную силу, и зенитовцам придется попотеть. ? Интересно, как пройдет выездной матч с «ЦСКА». Напомню, что питерцы не выигрывали в гостях у москвичей с 2014 года. Разрыв в 14 очков позволяет «Зениту» играть лишь в обороне, но позиция лидера заставит атаковать, «ЦСКА» отдаст инициативу и сыграет на контратаках. Даже при такой стратегии голов будет немного — максимум забьют 2 мяча, возможно, будет ничья. ? Тяжело придется «Краснодару». В чемпионской гонке команда отстала из-за травм, но, как ни парадоксально, пандемия пошла футболистам на пользу, и теперь вся боевая обойма в строю. Думаю, «Быки» покажут хороший футбол и, как сказал их тренер Мурад Мусаев, будут биться за самые высокие места. Если такой дух сохранится на протяжении чемпионата, клуб займет второе место. ? Несмотря на хороший старт «ЦСКА» сейчас не в лучшей форме. Из-за операции не выйдет на поле Ильзат Ахметов, травму получил Алан Дзагоев. Ключевые футболисты остались, но три месяца без командных тренировок тоже не пройдут даром. ? P.S Обязательно дочитайте мнение в карусели и расскажите, как вы относитесь к сложившейся ситуации вокруг матча «Ростов»-«Сочи»? Ждать ли нам еще сюрпризов до конца РПЛ? Согласны с моими прогнозами? Жду ваших мнений в комментариях. ? #Малафеев #РПЛ #Футбол