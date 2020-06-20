Ягудин: диву даюсь, как наш футбол, еще не вернувшись, вляпался в очередной скандал

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом".

Фото: © ФК "Сочи"