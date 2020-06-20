Напомним, встреча завершилась победой "Сочи" со счетом 10:1. "Ростов" играл воспитанниками, так как шесть футболистов основного состава заразились коронавирусом. Сейчас донская команда находится на 14-дневном карантине.
"Я диву даюсь, как наш футбол, еще не вернувшись, вляпался в очередной скандал. Читал, что аж у шести футболистов "Ростова" обнаружили коронавирус. Но команду все равно заставляют играть с "Сочи", - приводит слова Ягудина НСН.
"Сочи" после этой победы поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Ростов" с 38 очками остался на 4-м месте.
Ягудин: диву даюсь, как наш футбол, еще не вернувшись, вляпался в очередной скандал
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом".
Фото: © ФК "Сочи"
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