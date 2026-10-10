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Защитник "Локомотива" проводит 150-й матч за клуб

Матч против "Факела" стал юбилейным для игрока "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
В эти минуты стартовал второй тайм матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Факел" принимает на своем поле "Локомотив". Игра проходит в Воронеже, на данный момент счет 3:0 в пользу гостей.

Как сообщает пресс-служба "железнодорожников", эта встреча стала юбилейной, 150-й для защитника Максима Ненахова за московский клуб.

27-летний Ненахов защищает красно-зеленые цвета с лета 2021 года.

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