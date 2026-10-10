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Главный тренер "Оренбурга" прокомментировал разгромную победу на "Динамо" Мх

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов высказался после крупной победы над махачкалинским "Динамо" в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
"Мы очень рады победе. Победа над таким сильным соперником и с достаточно крупным счетом…

На сборах мы выдвинули игрокам определенные пожелания и требования. Пытались их реализовать. И сегодня большая из этого получилась. Поэтому ребята большие молодцы", - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 10 октбяря, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и махачкалинским "Динамо". Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0. Забитыми мячами отличилсь вингер Хорди Томпсон, оформивший дубль, защитник Джон Паласиос и форвард Гедеон Гузина.

Команда Ильдара Ахметзянова набрала 12 очков и поднялась на данный момент на шестую строчку в чемпионате.

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