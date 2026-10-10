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"Торпедо" уверенно победило "Ленинградец"

"Ленинградец" уступил на своем поле "Торпедо" в 13-м туре Первой лиги (1:3).
Фото: ФК "Торпедо"
Форвард Джонатан Окоронкво вывел гостей вперед уже в самом дебюте, забив на третьей минуте игры. На 20-й минуте полузащитник Артем Погосов увеличил преимущество черно-белых, а на 63-й оформил дубль и окончательный счет на табло.

Единственным голом в составе хозяев поля отличился защитник Роман Кудрявцев.

Первая лига

13 тур

Голы: Кудрявцев, 53 - Окоронкво, 3, Погосов, 20, 63.

"Ленинградец": Кузнецов, Кудрявцев, Калугин, Николаев, Киселёв, Родин, Макаров, Яковлев (Кенфак, 78), Зарыпбеков, Кулишев (Бачинский, 66), Никитин.

"Торпедо": Ладоха, Бозов, Бородин, Шевченко, Чурич, Погосов (Москвичёв, 87), Берковский, Оганесян (Орехов, 87), Юшин (Апеков, 55), Каштанов (Цыпченко, 76), Окоронкво (Аджибона, 87).

Предупреждения: Яковлев, 78, Москвичёв, 88, Кенфак, 90.

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