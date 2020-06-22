Ранее становилось известно, что Виктор Гончаренко намерен покинуть команду. Москвичи сделали официальное заявление, что готовить команду к игре против "Динамо" будет Сергей Овчинников.
- Если стороны все-таки решат разойтись, то стоит искать человека, знакомого с командой. Тот же Сергей Овчинников как правая рука Гончаренко вполне способен довести ЦСКА до конца сезона.
Но, безусловно, в случае тренерской перестановки армейцам будет сложнее достичь поставленных задач, — цитирует Бубнова Sportbox.
После 23 туров ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ.
Бубнов: Овчинников как правая рука Гончаренко вполне способен довести ЦСКА до конца сезона
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением по поводу того, сможет ли Овчинников заменить в ЦСКА Гончаренко до конца сезона.
Фото: sportbox
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