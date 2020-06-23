"Локо" не смог подписать новый контракт с футболистом. В итоге Кварацхелия перешёл в "Рубин". Бывший главный тренер москвичей Юрий Сёмин назвал ошибкой решение "Локомотива" отпустить футболиста.
"До сих пор переживаю. Игрок отличный, боец. Тяжёлый урок. Но я усвоил! Урок чего? Как нужно работать с агентами. Всё фиксировать моментально. Договорились? Сразу на бумагу!
Обманул ли агент? Да. У нас была определённая договоренность — которая вдруг за пять дней до истечения срока пребывания Хвичи в команде изменилась", - цитирует Кикнадзе "Спорт-Экспресс".
В матче 23-го тура РПЛ Кварахцелия помог "Рубину" обыграть "Урал" (2:1). Он стал автором гола и результативной передачи.
Кикнадзе заявил, что "Локомотив" обманул агент Кварацхелии
Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, что извлёк урок из истории с полузащитником Хвичей Кварацхелией.
Фото: ТАСС
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