Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка России между "Шинником" и "Уралом".
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу екатеринбургского клуба. В полуфинале "Урал" встретится с "Химками".
"Для ярославцев было бы лучше, если бы встреча прошла в первый раз. В данном случае "Шинник" не досчитался пять-шесть игроков, я смотрел эту игру и понимаю сейчас, что лучше бы не смотрел", - сказал Тихонов в эфире телеканала "Матч премьер".
Тихонов - о матче "Шинник" - "Урал": понимаю, что лучше бы не смотрел эту игру
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!