Сегодня стало известно, что более 6 человек в "Оренбурге" заболели коронавирусом.
На прошедших выходных "Оренбург" и "Локомотив" проводили матч в рамках 23-го тура чемпионата России (0:1).
"Оренбург" приехал к нам играть чистыми и здоровыми футболистами. Где они подхватили потом, этого я уже не знаю. Но могу сказать, что у нас, тьфу, тьфу, тьфу, всё хорошо, больных нет", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".
"Локомотив" после 23 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка.
"Оренбург" играл с нами чистыми футболистами". Мещеряков ответил, есть ли в "Локомотиве" заболевшие коронавирусом
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что в клубе нет зараженных коронавирусной инфекцией.
Фото: © ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!