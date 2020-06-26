Сообщалось, что сумма трансфера может состовить около 3 млн евро. В нынешнем сезоне 22-летний крайний защитник провел 31 матч, забил 7 голов и сделал 4 голевых паса.
По информации агента Александра Маньякова, эта информация не соответствует действительности.
"Насколько мне известно из общения с клубом, ЦСКА полузащитника не ищет, хоть в недавнем интервью Виктор Гончаренко говорил об обратном. Насколько я знаю, только одна позиция требует укрепления. И это не позиция Плахеты.
Польские коллеги рассказали, что кто-то завел твиттер-аккаунт, через который и вбросили информацию про Плахету. Она не имеет ничего общего с реальностью", - написал Маньяков в своем телеграм-канале.
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 23 турах 36 очков.
Агент Маньяков сообщил, что ЦСКА не предлагал Плахете контракт
Вчера появилась информация о том, что защитник польского "Шленска" Пшемыслав Плахета может продолжить карьеру в ЦСКА.
pilkarskiswiat.com
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