Агент Маньяков сообщил, что ЦСКА не предлагал Плахете контракт

Вчера появилась информация о том, что защитник польского "Шленска" Пшемыслав Плахета может продолжить карьеру в ЦСКА.
pilkarskiswiat.com
Сообщалось, что сумма трансфера может состовить около 3 млн евро. В нынешнем сезоне 22-летний крайний защитник провел 31 матч, забил 7 голов и сделал 4 голевых паса.

По информации агента Александра Маньякова, эта информация не соответствует действительности.

"Насколько мне известно из общения с клубом, ЦСКА полузащитника не ищет, хоть в недавнем интервью Виктор Гончаренко говорил об обратном. Насколько я знаю, только одна позиция требует укрепления. И это не позиция Плахеты.

Польские коллеги рассказали, что кто-то завел твиттер-аккаунт, через который и вбросили информацию про Плахету. Она не имеет ничего общего с реальностью", - написал Маньяков в своем телеграм-канале.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 23 турах 36 очков.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Маньяков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тихонов рассказал, что готов вернуться в "Крылья Советов"
Агент Коутиньо работает над трансфером игрока в "Арсенал"
Играть будем? Интрига 23-го тура - сколько будет нормальных матчей?
Геркус - о суде с "Локомотивом": будем бороться за справедливость!
Карпин: я сам не понимаю, каким составом "Ростов" сыграет с "Арсеналом"
Юрист "Локомотива" приехал в суд с 30 кг доказательств против Геркуса (фото) 3
Арустамян: существует вероятность, что за "Ростов" против "Арсенала" сыграют те же, что играли против "Сочи"
В расположении "Торпедо" находится защитник нальчикского "Спартака"
Агент Маньяков сообщил, что ЦСКА не предлагал Плахете контракт 1
"Это уже не первый подобный инцидент". Федун рассказал, почему написал письмо первому заместителю министра МВД 1
Игроки "Ливерпуля" сорвали интервью ван Дейка (видео)
Генеральный секретарь РФС: никакие поправки в регламент не помогут, если игроки будут нарушать правила 1
"Ливерпуль" - все, за что мы любим футбол. Взяли первое чемпионство со времен СССР! 4
Селюк: если надо, могу заплатить штраф за болельщиков "Спартака" 3
Гончаренко сегодня вернется в Москву и обсудит с руководством ЦСКА свое будущее 1
"Зенит" определился с формой на игру с "Крыльями Советов"
Селюк: полиция должна заниматься такими, как Кикнадзе, а не фанатами "Спартака" 2
"Игра пройдет в мой день рождения, а раньше я 27 июня всегда побеждал". Умяров - о матче с "Уфой"
Федун обратился к первому заместителю министра МВД по делу о задержанных фанатах 10
Матч "Тамбова" и "Зенита" пройдет без зрителей 3
Губернатор Волгоградской области - футболистам "Ротора": вы должны настраивать на агрессивный футбол 1
Умяров: постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок страны 11
"Спартак" поздравил "Ливерпуль" с чемпионством 2
Умяров: наш переводчик работает классно, но я свободно понимаю слова тренера
ЦСКА и "Лех" договорились о продлении аренды Жамалетдинова до конца сезона 1
"Реал" и Рамос обсуждают продолжительность нового контракта
Колосков: почему у Винер гимнастки годами сидят на базе, а футболисты требуют к себе особый подход? 6
Хендерсон опубликовал фото чемпионской футболки "Ливерпуля"
Пономарёв - о матче с "Динамо": если ЦСКА 1:1 сыграет, будет неплохо 6
Пономарёв: очевидно, произошел какой-то инцидент, после которого Гончаренко больше не мог работать в коллективе 2
Все новости