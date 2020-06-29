Агент Сафонов: не поверю, что какая-то команда, которая выигрывала чемпионат, не давала судьям

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что выиграть РПЛ без поддержки судей невозможно.

"В российском чемпионате в белых перчатках невозможно выиграть ни один чемпионат. Не поверю, что какая-то команда, которая выигрывала чемпионат, не давала судьям", - сказал Сафонов в интервью журналисту Анару Ибрагимову.

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Теги: Сафонов
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