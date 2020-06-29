Агент рассказал, что Рыжиков мог стать игроком "Барселоны"

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков мог в бытность игроком "Рубина" перейти в "Барселону".
Фото: Imago
Как сообщает агент, это могло случиться после победы "Рубина" над "Барселоной" (2:1) в Лиге чемпионов сезона 2009/10.

"Рыжиков мог перейти в "Барселону". Это было после того легендарного матча. Тогда еще и Вальдес хотел уехать в Америку. Меня познакомили с Сандро Розелем. Мы очень много общались.

Серега и "Рубин" часто играли против испанцев, и Рыжий стоял очень хорошо. В итоге Вальдес передумал ехать в МЛС. А самое обидное, что позже Вальдес порвал кресты. И сам не играл, и нам дорогу перебежал (смеется)", - сказал Сафонов в интервью журналисту Анару Ибрагимову.

Сафонов также отметил, что по зарплате в случае перехода Рыжиков потерял бы 300-400 тысяч евро в год, однако вратарь заявил, что "готов бесплатно играть за "Барсу".

В текущем сезоне Рыжиков провёл за "Крылья" 19 матчей, в шести из них голкипер не пропустил мячей. Самарская команда после 24 туров располагается на последней строчке турнирной таблицы.


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Теги: Сафонов Рыжиков Рубин Барселона Российские трансферы Ла Лига
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