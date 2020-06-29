Агент рассказал, что Рыжиков мог стать игроком "Барселоны"

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков мог в бытность игроком "Рубина" перейти в "Барселону".



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