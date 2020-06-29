Как сообщает агент, это могло случиться после победы "Рубина" над "Барселоной" (2:1) в Лиге чемпионов сезона 2009/10.
"Рыжиков мог перейти в "Барселону". Это было после того легендарного матча. Тогда еще и Вальдес хотел уехать в Америку. Меня познакомили с Сандро Розелем. Мы очень много общались.
Серега и "Рубин" часто играли против испанцев, и Рыжий стоял очень хорошо. В итоге Вальдес передумал ехать в МЛС. А самое обидное, что позже Вальдес порвал кресты. И сам не играл, и нам дорогу перебежал (смеется)", - сказал Сафонов в интервью журналисту Анару Ибрагимову.
Сафонов также отметил, что по зарплате в случае перехода Рыжиков потерял бы 300-400 тысяч евро в год, однако вратарь заявил, что "готов бесплатно играть за "Барсу".
В текущем сезоне Рыжиков провёл за "Крылья" 19 матчей, в шести из них голкипер не пропустил мячей. Самарская команда после 24 туров располагается на последней строчке турнирной таблицы.
Агент рассказал, что Рыжиков мог стать игроком "Барселоны"
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков мог в бытность игроком "Рубина" перейти в "Барселону".
Фото: Imago
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