Напомним, что перед игрой "Динамо" Гончаренко решил вернуться, руководство клуба позволило ему это сделать.
"По поводу Гончаренко… Если ты делаешь такие заявления, то поступай по–мужски. Ещё раз скажу, что я против Гончаренко ничего не имею. Ты что, девочка? Дверьми хлопаешь... Если капитан корабля не хочет плыть на этом судне, то его и уговаривать не будут.
Газзаев, например, по–другому уходил. Он сказал заранее, что уйдёт. И команда бойко отыграла сезон. Это вот как раз по–мужски", - сказал Сафонов в интервью журналисту Анару Ибрагимову.
В игре с "Динамо" ЦСКА руководил Сергей Овчинников. Армейцы сыграли в дерби вничью (0:0).
Отметим, что Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под руководством белорусского тренера команда выиграла Суперкубок России и дважды стала второй по итогам чемпионата России.
Агент Сафонов - о Гончаренко: ты что, девочка? Если капитан не хочет плыть на этом судне, то его и уговаривать не будут
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением по поводу решения Гончаренко уехать в Белоруссию после поражения от "Зенита" (0:4) в рамках 23-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
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