Агент Сафонов - о Гончаренко: ты что, девочка? Если капитан не хочет плыть на этом судне, то его и уговаривать не будут

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением по поводу решения Гончаренко уехать в Белоруссию после поражения от "Зенита" (0:4) в рамках 23-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Напомним, что перед игрой "Динамо" Гончаренко решил вернуться, руководство клуба позволило ему это сделать.

"По поводу Гончаренко… Если ты делаешь такие заявления, то поступай по–мужски. Ещё раз скажу, что я против Гончаренко ничего не имею. Ты что, девочка? Дверьми хлопаешь... Если капитан корабля не хочет плыть на этом судне, то его и уговаривать не будут.

Газзаев, например, по–другому уходил. Он сказал заранее, что уйдёт. И команда бойко отыграла сезон. Это вот как раз по–мужски", - сказал Сафонов в интервью журналисту Анару Ибрагимову.

В игре с "Динамо" ЦСКА руководил Сергей Овчинников. Армейцы сыграли в дерби вничью (0:0).

Отметим, что Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под руководством белорусского тренера команда выиграла Суперкубок России и дважды стала второй по итогам чемпионата России.


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Теги: Сафонов Гончаренко ЦСКА
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