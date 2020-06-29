Ранее сообщалось, что в Грозном не намерены продлевать с полузащитником контракт.
"Где Денис Глушаков окажется в следующем сезоне пока не знает и сам Денис Глушаков. Глушаков играет за "Ахмат", и все мысли об "Ахмате". Самое важное — забивать и чтобы команда выигрывала, так что как карты лягут, так и будет", - приводит слова игрока "Матч ТВ".
В текущем сезоне Глушаков провел 18 матчей в РПЛ, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
После 24 туров "Ахмат" занимает 14 место. В рамках следующего тура команда Шалимова сыграет против тульского "Арсенала" на выезде.
Глушаков признался, что не знает, где окажется в следующем сезоне
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слухи, согласно которым он покинет грозненский клуб этим летом.
Фото: ФК "Ахмат"
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