Напомним, что ранее Уткин заявил, будто после поражения от "Зенита" Акинфеев задумался о завершении профессиональной карьеры.
"У Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым, это правда. Не потому, что один на второго покрошил батон. Это все накапливается.
Футбольная команда не клуб друзей. Такое бывает только тогда, когда команда выигрывает", - приводит слова Уткина "РБ-Спорт", ссылаясь на "Эхо Москвы".
В текущем сезоне РПЛ Акинфеев провёл на поле 24 матча. В восьми из них вратарь не пропустил.
Сегодня ЦСКА сыграет в рамках 25 тура с московским "Спартаком".
Уткин: у Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым
Известный блогер Василий Уткин рассказал о сложных взаимоотношениях между тренером ЦСКА Виктором Гончаренко и капитаном команды Игорем Акинфеевым.
Фото: ПФК ЦСКА
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