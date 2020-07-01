- Очень тяжёлая игра, много ошибок. На искусственном поле всегда тяжело играть. Много ошибались.
Понятно, что настраивались на три очка, но в нашей ситуации каждое очко крайне важно. Поэтому я не могу сказать, что я очень разочарован результатом. Хотя, если оценивать качество игры - это худший из трёх матчей, которые мы провели, - сказал Слуцкий в эфире Матч ТВ.
Встреча прошла в равной борьбе, однако голов команды и не забили - 0:0.
"Уфа" набирает 32 очка и поднимается на 6-е место в таблице. У "Рубина" теперь 27 баллов и 12-я строчка.
"Это худший из трёх матчей, которые мы провели". Слуцкий - об игре с "Уфой"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий подвел итоги матча с "Уфой" в рамках 25-го тура РПЛ.
Фото: Getty Images
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