Об этом сообщает Metaratings. Контракт 21-летнего игрока с "железнодорожниками" истекает в 2023 году. Сейчас между клубом и футболистом идут переговоры о новом соглашении, однако последнее предложение не устроило Магкеева.
Источник сообщает, что и Тедеско, и Семак заинтересованы в игроке.
В текущем сезоне Станислав Магкеев принял участие в 8-ми матчах. Стоимость футболиста - 800 тысяч евро.
Магкеев может оказаться в "Зените" или "Спартаке"
Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев может перейти в "Зенит" или "Спартак".
Фото: fclmnews.ru
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