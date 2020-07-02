Тихонов предположил, что с нынешним состоянием дел российские клубы не смогут претендовать на серьёзные результаты в еврокубках.
"По тому, как сейчас "Зенит" проводит свои игры, можно сказать, что за серьёзные задачи в Лиге чемпионов бороться невозможно. И это вопрос нашего чемпионата. Когда ты играешь вполноги, а туда выходишь играть с "Лейпцигом" и практически без шансов — это показатель. Нужно на тренировках добавлять интенсивности. Нужно после 1:0 или 2:0 не останавливаться, а забивать и забивать", - цитирует Тихонова "Матч ТВ".
"Зенит" опережает в РПЛ ближайшего конкурента уже на 11 очков. Питерцы могут оформить чемпионский титул в 26-м туре РПЛ.
Тихонов: по тому, как сейчас "Зенит" проводит свои игры, можно сказать, что за серьёзные задачи в Лиге чемпионов бороться невозможно
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением об уровне конкуренции в РПЛ.
Фото: ТАСС
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