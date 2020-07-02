"Мы проанализировали видео, нам показалось, что вратарь "Крыльев Советов" сыграл в мяч за пределами штрафной площади, поэтому "Локомотив" должен был получить штрафной удар. К сожалению, ни судья, ни помощник не увидели этот момент", — цитирует Кашшаи "Чемпионат".
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим, видеоассистентами работали Сергей Лапочкин и Илья Елеференко.
Матч "Локомотив" - "Крылья Советов" завершился со счетом 1:1, обе команды доигрывали его вдесятером.
Кашшаи признал, что вратарь "Крыльев" взял мяч в руки за пределами штрафной
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал ошибку арбитров, не зафиксировавших игру рукой за пределами штрафной голкипера "Крыльев" Евгения Фролова в матче 25-го тура с "Локомотивом".
Скриншот из трансляции "Матч ТВ"
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