Дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы за наркоторговлю

Дочери бывшего голкипера " Зенита " и сборной России Вячеслава Малафеева Ксении предъявлено обвинение в торговле наркотиками.

Фото: ФК "Зенит"

В рамках предварительного следствия суд поставил поместить Ксению Малафееву в стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы.



Ей обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.3 ст.228.1 УК РФ, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.



За сбыт наркотиков в значительном размере Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.



Несовершеннолетняя Ксения - дочь экс-футболиста от первого брака, ее мать погибла в ДТП в 2011 году.



