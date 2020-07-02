Дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы за наркоторговлю

Дочери бывшего голкипера "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Ксении предъявлено обвинение в торговле наркотиками.
Фото: ФК "Зенит"
В рамках предварительного следствия суд поставил поместить Ксению Малафееву в стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Ей обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.3 ст.228.1 УК РФ, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

За сбыт наркотиков в значительном размере Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.

Несовершеннолетняя Ксения - дочь экс-футболиста от первого брака, ее мать погибла в ДТП в 2011 году.



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Теги: Малафеев
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