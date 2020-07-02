В рамках предварительного следствия суд поставил поместить Ксению Малафееву в стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы.
Ей обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.3 ст.228.1 УК РФ, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.
За сбыт наркотиков в значительном размере Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
Несовершеннолетняя Ксения - дочь экс-футболиста от первого брака, ее мать погибла в ДТП в 2011 году.
Дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы за наркоторговлю
Дочери бывшего голкипера "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Ксении предъявлено обвинение в торговле наркотиками.
Фото: ФК "Зенит"
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