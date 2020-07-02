Аленичев - об удалении Зобнина: что творилось в его голове?! Просто не узнаю Рому

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев прокоментировал эпизод с удалением полузащитника красно-белых Романа Зобнина в матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
- Я очень хорошо знаю Рому: он мне казался спокойным в жизни и уравновешенным на поле футболистом. Но что с ним иногда происходит? Ведь это не первый случай, когда его удаляют. Считаю, Роман заслуживает строгого наказания со стороны тренерского штаба.

Думаю, если бы не красная карточка Зобнину, "Спартак" вполне мог отыграться. Однако Роман подвел команду. Ну как можно ударить локтем соперника в такой встрече?! Что творилось в голове Зобнина?! Просто не узнаю Рому, - цитирует Аленичева СЭ.

Роман Зобнин получил красную карточку за нарушение правил против полузащитника ЦСКА Ивана Облякова. Инцидент произошел в центре поля. Хавбек красно-белых отмахнулся и попал рукой в лицо игроку армейцев.

Сначала арбитр встречи Алексей Еськов показал Зобнину желтую карточку за этот фол. Затем помощник на VAR Сергей Карасев попросил главного судью посмотреть эпизод на экране. После этого Еськов показал прямую красную карточку и удалил полузащитника с поля.

Встреча прошла на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась победой армейцев со счетом 2:0. Дублем отметился Никола Влашич.


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Теги: Аленичев Зобнин Спартак
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