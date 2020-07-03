Уткин: полагаю, Абдулманап Нурмагомедов был очень счастливым человеком

Российский блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.



Фото: YouTube-канал Уткина

Нурмагомедов-старший лечился от коронавируса. Болезнь привела к двум инсультам. Сегодня, 3 июля, тренер скончался.



Умер Абдулманап. Многие родители хотят, чтобы их дети добились успеха в спорте. И делают для этого, как им кажется, всё. Это получается так редко. Полагаю, это колоссальное счастье. Отец, сын которого не просто пошёл по им предложенному пути. Это оказалоось ещё и верной догадкой. Сын не просто может быть благодарен отцу за это, все круче: а их дело становится общим. Один другому опора, стимул, просто источник настоящей жизни. Полагаю, Абдулманап был очень счастливым человеком", - написал Уткин в своём телеграм-канале.



Нурмагомедов-старший сперва лечился в Махачкале, но из-за осложнений его перевезли в Москву. Там тренера поместили на аппарат ИВЛ.

