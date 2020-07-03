"Краснодар" подал жалобу на судейство в матче с "Ростовом"

"Краснодар" направил жалобу на работу судейской бригады Виталия Мешкова, которая обслуживала матч 25-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
Краснодарцы остались недовольны рядом эпизодов, в которых, по их мнению, Мешков не замечал фолы игроков "Ростова". Также претензии "быков" вызвал эпизод со штрафным, после которого "Ростов" получил право на пенальти, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

"Ростов" не стал подавать жалобу, хотя дончане также были недовольны некоторыми эпизодами. Например, в конце матча Мешков не назначил пенальти в ворота "Краснодара" после фола Магомеда-Шапи Сулейманова.

Встреча "Ростова" и "Краснодара" закончилась со счётом 1:1. Команды в общей сложности отыграли 111 минут.


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Теги: Ростов Краснодар Мешков
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