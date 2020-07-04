"Да не то что надоело… Мне кажется, о таких вещах будут писать постоянно. Наше дело — играть, у нас контракт с "Локомотивом". И я, и Леша здесь счастливы. А отвечать на такие новости и создавать слухи — не наш конек", - цитирует Миранчука Sport24.
Ранее сообщалось, что в услугах Миранчуков заинтересована испанская "Севилья". Также Алексеем интересуются "Милан" и "Фиорентина". Зимой сообщалось, что его хочет приобрести "Ювентус".
Антон Миранчук в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах. Алексей забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах.
Контракты игроков с "Локо" рассчитаны до лета 2021 года.
Антон Миранчук: мы с Лешей счастливы в "Локомотиве"
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, что он и его брат Алексей счастливы в клубе.
Фото: © ФК "Локомотив"
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