Антон Миранчук: мы с Лешей счастливы в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, что он и его брат Алексей счастливы в клубе.
Фото: © ФК "Локомотив"
"Да не то что надоело… Мне кажется, о таких вещах будут писать постоянно. Наше дело — играть, у нас контракт с "Локомотивом". И я, и Леша здесь счастливы. А отвечать на такие новости и создавать слухи — не наш конек", - цитирует Миранчука Sport24.

Ранее сообщалось, что в услугах Миранчуков заинтересована испанская "Севилья". Также Алексеем интересуются "Милан" и "Фиорентина". Зимой сообщалось, что его хочет приобрести "Ювентус".

Антон Миранчук в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах. Алексей забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах.

Контракты игроков с "Локо" рассчитаны до лета 2021 года.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Миранчук Ан Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Уфа" сдала тесты на коронавирус. Все результаты отрицательные
Сане из уважения к Коутиньо не стал фотографироваться в футболе "Баварии" с 10-м номером
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Медведев сообщил, что у "Зенита" есть право обратного выкупа Лесового 2
Агент Вандерсона подтвердил интерес "Спортинга" к игроку
"Двери "Спартака" для вас открыты". Федун выразил соболезнования близким Абдулманапа Нурмагомедова
Форвард болгарского "Левски" может перейти в "Локомотив"
Врач Марадоны: он очистился от кокаина, но у него возникла другая проблема - с алкоголем 1
"Спортинг" и "Эвертон" интересуются полузащитником "Краснодара" Вандерсоном
В РПЛ сообщили, что в "Арсенале" нет зараженных коронавирусом 3
Антон Миранчук: мы с Лешей счастливы в "Локомотиве"
Антон Миранчук - о Смолове: видно, что уже влился в коллектив. Туда стремиться надо, Федя - молодец 1
Алексей Миранчук признан лучшим игроком июня в РПЛ
Антон Миранчук: знаком с Джикией еще по академии "Локомотива". Мы вместе ели "Доширак"
"Зенит" может стать чемпионом уже в это воскресенье. Если ему позволит "Локомотив" 8
Переболевший коронавирусом Еременко прибыл в Самару на матч с "Крыльями" 1
Антон Миранчук - об уходе Семина: я не президент или генеральный директор, чтобы убирать кого-то 4
Обляков: победа в дерби подарила нам положительные эмоции
Баделя хотел приобрести Николич, ему отказало руководство "Локомотива" 3
Гол 17-летнего игрока "Ростова" в ворота "Сочи" признан лучшим в июне 1
Семак признан лучшим тренером июня
Худяков: для выхода Мелкадзе против "Спартака" надо заплатить. У "Тамбова" нет столько денег 2
Таунсенд: мы хотим сказать, что жизни темнокожих имеют такое же значение, как и жизни всех остальных 5
Снейдер может возобновить карьеру профессионального футболиста
Суперкубок России не будет разыгран в летнее межсезонье 5
"Двери "Спартака" для вас открыты". Федун выразил соболезнования родным Нурмагомедова 3
Йевтич: несмотря на слухи, продолжаем готовиться к игре с "Оренбургом"
"Локомотив" предложил Рыбусу новый контракт с понижением зарплаты 2
Месси может перейти в "Манчестер Сити" 2
Кверквелия покинет "Локомотив", ему уже нашли замену 3
Все новости