Немецкий специалист одержал с красно-белыми 5 побед, сыграл 3 раза вничью и потерпел 6 поражений. Меньшее количество баллов "Спартак" набрал при итальянском тренере Невио Скале. При нем московская команда с трудом выходила из графика "очко за игру". После 21 тура руководство уволило специалиста.
"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 очко.
В нынешнем сезоне РПЛ "Спартаку" осталось провести 4 матча: против "Локомотива", "Сочи", "Ахмата" и "Рубина". Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России.
В 14-ти матчах Тедеско набрал 18 очков. Хуже показатели только у Невио Скалы
Под руководством главного тренера Доменико Тедеско "Спартак" набрал 18 очков в 14-ти матчах.
Фото: ТАСС
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