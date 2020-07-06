Эпизод случился в матче 26-го тура. Арбитр встречи прибегнул к помощи VAR, после чего футболист "Крыльев Советов" получил красную карточку.
- Говорить, что Полуяхтов чуть не сломал ногу Чистякову и поэтому должен был быть удалён, могут люди, которые не играли в футбол. Профессионал понимает - ни умысла, ни агрессии со стороны Володи не было. Несчастный случай.
На мой взгляд - это не красная. Желаю Чистякову поскорее восстановиться и вернуться на поле. Как я слышал, травма серьёзная. "Кресты", - цитирует Талалаева СЭ.
Напомним, до конца чемпионата самарскому клубу предстоит провести встречи с "Арсеналом", "Динамо", "Краснодаром" и "Сочи". Встреча с туляками на выезде состоится сегодня в 20.30 по мск.
"Крылья Советов" располагаются на 15-й строчке, имея в активе 24 очка.
Талалаев: слышал, что у Чистякова "кресты". Но агрессии со стороны Полуяхтова не было, это не красная
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев прокомментировал жесткий стык защитника самарцев Владимира Полуяхтова и игрока "Ростова" Дмитрия Чистякова.
Фото: кадр из трансляции Матч Премьер
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