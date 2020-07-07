По словам Сёмина, Кикнадзе настраивал игроков против тренера.
"Всё, что говорит Кикнадзе, иной раз нужно так… Наполовину. Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера", – сказал Сёмин в программе "Инсайдеры".
"Локомотив" не стал продлевать контракт с Сёминым. Соглашение истекало 31 мая. После этого команду возглавил Марко Николич.
Сёмин обвинил Кикнадзе в том, что тот настраивал игроков против тренера
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о конфликте с гендиректором москвичей Василием Кикнадзе.
Фото: ТАСС
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