Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Сергей Подпалый подвёл итоги матча с "Крыльями Советов" (2:4).
"Забили гол, все нормально складывалось. Но потом "Крылья" перехватили инициативу, контролировали мяч. Вроде все нормально складывалось, но пропустили три со стандартов. Возможно, повлияла неопытность.
Нам приходится ротировать состав. Думаю, в этом проблема", — сказал специалист в эфире телеканала "Матч Премьер".
Тренер "Арсенала": все нормально складывалось, но пропустили три со стандартов. Возможно, повлияла неопытность
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