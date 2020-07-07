Армейцы попробуют улучшить предложение по форварду. Ранее сообщалось, что аргентинцы готовы принять сумму в 9 миллионов евро.
Однако в среду, 8 июля, москвичи могут направить "Сан-Лоренсо" новое предложение в размере 11,5 млн евро плюс проценты от последующей продажи аргентинца.
В текущем сезоне Адольфо Гайч принял участие в 12 матчах чемпионата Аргентины и забил 5 голов.
ЦСКА располагается на 5-м месте таблицы РПЛ, имея в активе 43 очка.
Источник: Ole
ЦСКА увеличит сумму предложения за Гайча до 11,5 млн евро
Переговоры по продаже нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча в ЦСКА продолжаются.
Фото: Getty Images
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