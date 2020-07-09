Глава РПЛ считает, что опыт возобновления сезона можно будет использовать в ФНЛ и ПФЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин высоко оценил работу, которая была проделана для возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.



Фото: ТАСС

"Возобновление сезона РПЛ в условиях соблюдения новых санитарных норм дало нам уникальный опыт проведения чемпионата, который теперь будет распространён на ФНЛ, ПФЛ и других организаторов соревнований. Мы обсудили с коллегами все сложности, с которыми столкнулись при рестарте сезона, и поделились наработками по их предупреждению в будущем", - цитирует Прядкина пресс-служба РФС.



В России из-за пандемии были досрочно завершены сезоны в ФНЛ и ПФЛ. РПЛ стала единственной лигой, решившей возобновить сезон.



В то же время организаторы не стали доигрывать сезоны в КХЛ, Единой лиге ВТБ, волейбольной Суперлиге и других видах спорта.