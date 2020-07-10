В конце первого тайма в матче "Спартака" и "Локомотива" судья из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота красно-белых. Немецкий специалист остался недоволен решением арбитра, после чего Лапочкин показал последовательно две желтые карточки и красную. Тедеско, уходя в подтрибунное помещение, что-то кричал в адрес судей, толкнул резервного судью и ударил по монитору VAR.
- Можно было две игры дать максимум. Но мы же не знаем, какие слова там прозвучали. Думаю, учитывалось и то, что Тедеско - рецидивист, получил карточек, наверное, больше, чем футболисты. Вот в КДК и подумали: да сколько можно? Приехал человек в Россию и ведет себя, будто он чуть ли не лучший тренер мира, - цитирует Мостового Советский спорт.
Доменико Тедеско будет также вынужден заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Специалист пропустит остаток сезона в РПЛ. На Кубок России дисквалификация не распространяется. Тедеско сможет руководить командой от бровки во время полуфинального матча с "Зенитом" 19 июля.
"Приехал в Россию и ведет себя, будто он чуть ли не лучший тренер мира". Мостовой - о Тедеско
Футбольный эксперт, экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о дисквалификации главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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