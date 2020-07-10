- Первая ошибка его заключается в том, что он вообще пошел в московский "Спартак". Он был агентом по продаже игроков, а пришел во всемирно известный клуб. Цорн долго жил за границей, и он знает нашу систему только понаслышке.
И Тедеско зря позвали? Зря. Приглашаем посредственных тренеров, генеральных директоров. И сейчас вряд ли они смогут подняться, особенно после такой игры с "Локомотивом", - цитирует Кавазашвили МК.
Также Анзор раскритиковал решение пригласить в "Спартак" полузащитника Андре Шюррле. По словам ветерана красно-белых, немец не готов физически. Более того, Кавазашвили отмечает, что клуб продал всех нападающих и теперь играет без номинальных форвардов.
- Как "Спартак", который хочет забивать голы, может играть без нападающего? - задается вопросом Анзор.
"Спартак" после 27 туров идет восьмым с 33 очками и 32-очковым отставанием от чемпиона - петербургского "Зенита". После поражения от "Тамбова" (2:3) с поста гендиректора красно-белых был уволен Томас Цорн. На его место пришел бывший менеджер "Уфы" Шамиль Газизов.
Кавазашвили: первая ошибка Цорна в том, что он вообще пошел в "Спартак". И Тедеско зря позвали
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, почему по его мнению у генерального директора Томаса Цорна не получилось закрепиться в клубе.
Фото: Советский спорт
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