Вместе с Карпиным команду покинут президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.
Причины таких резких перемен в ростовском клубе не уточняются.
"Ростов" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка после 27-ми туров. Следующую игру команда проведет в Оренбурге завтра.
Источник: Metaratings
Источник: Карпин и руководство "Ростова" покинут клуб
Главный тренер Валерий Карпин вместе с командой управленцев "Ростова" покинет клуб.
Фото: ФК "Ростов"
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