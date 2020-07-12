- У нас есть травмированные игроки и те, кто дисквалифицирован. Вы не в курсе? Характер травм? Механический, - цитирует Евсеева СЭ.
Ранее сообщалось, что у Йонуца Неделчару, Вячеслава Кротова, Андрея Никитина, Бояна Йокича и Дмитрия Сысуева подозрение на коронавирусную инфекцию, однако клуб опровергает эту информацию.
Евсеев объяснил, почему несколько игроков не прилетело в Москву на матч с "Локо"
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев ответил на вопрос об отсутствии нескольких футболистов на матче 28-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: инстаграм Евсеева
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!