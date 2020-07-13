Газизов опроверг информацию о встрече с Бердыевым

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал информацию о том, что он якобы встречался с экс-наставником "Ростова" и "Рубина" Курбаном Бердыевым.
Фото: ФК "Рубин"
Ранее сообщалось, что специалист приезжал на гостевую игру московской команды с "Сочи" (0:1) в 28 туре РПЛ.

"Встреча с Бердыевым в Сочи? Это не соответствует действительности", - приводит слова Газизова Sport24.

По информации СМИ, встречу также посетил бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин.

"Спартак" после 28 туров занимает 11 место.


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Теги: Газизов Спартак Сочи Бердыев
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