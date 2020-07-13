- По последним данным, один представитель "Уфы" сдал положительный тест на коронавирус. Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировал и предписал ему нахождение на карантине.
В остальных клубах новых заболевших нет, - сообщается в телеграм-канале РПЛ с указанием на то, что остальные игроки "Уфы" ждут результатов теста на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в "Уфе" могли заразиться сразу пять футболистов. В матче минувшего тура башкирская команды сыграла вничью с "Локомотивом" (1:1).
В следующем туре "Уфе" предстоит сыграть с московским "Динамо".
РПЛ: один представитель "Уфы" сдал положительный тест на коронавирус
РПЛ сообщила о заражённом коронавирусом в составе "Уфы".
Фото: ФК "Уфа"
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